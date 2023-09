Rússia inclui presidente do Tribunal Penal Internacional em lista de procurados

O ministério do Interior da Rússia incluiu o presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Piotr Hofmanski, na lista de procurados do país. As informações foram divulgadas pela agência russa de notícias Ria Novosti.

No portal virtual da pasta, a decisão diz que o jurista é "procurado com base em um artigo do Código Penal".

No último dia 17 de março, o Tribunal Penal Internacional, que não é reconhecido pela Rússia, emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e contra a Comissária dos Direitos da Criança do país, Maria Lvova-Belova.