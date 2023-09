'Não sou o problema da Roma', diz Mourinho

ROMA, 30 SET (ANSA) - O técnico José Mourinho afirmou neste sábado (30) que ele não é o grande problema da Roma, que vem fazendo um início de Série A bem abaixo do esperado.

Com apenas uma vitória em seis jogos, a Roma ocupa a 16ª colocação do campeonato e viu sua crise se agravar com a goleada de 4 a 1 sofrida para o recém-promovido Genoa.