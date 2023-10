'Apoiar Ucrânia é defender paz mundial',diz presidente da Itália

"É triste ver tantas vidas ceifadas, tanta destruição, enormes recursos financeiros queimados em armamentos, mas o que estamos fazendo protege a paz mundial", afirmou ele.

Segundo Mattarella, "naturalmente, a esperança é que sejam criadas as condições o mais rapidamente possível para um processo que conduza à paz na Ucrânia: uma paz justa, não efêmera".

Em seu discurso, o líder italiano teria enfatizado que a União Europeia tem dado uma resposta de acordo com seus valores e recordou que já "foram atribuídos enormes recursos financeiros e ainda há perspectivas garantidas para a reconstrução".

"A União Europeia tem reagido com lealdade e em harmonia com os seus valores. Para além da solidariedade legítima com a Ucrânia, ao apoiá-la eliminamos o perigo de um conflito com fronteiras imprevisíveis", alertou.

De acordo com o chefe de Estado, "se a Ucrânia caísse, veríamos uma mudança na agressão contra outros países que fazem fronteira com a Rússia e isto - como aconteceu no século passado entre 1938 e 1939 - levaria a um conflito geral e devastador".

Desde o início da guerra, o governo italiano tem saído em defesa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na guerra e prometeu ajuda militar e financeira a Kiev, além de reiterar o apoio à sua candidatura à adesão à UE. (ANSA).