'Não teremos capacidade de fazer todos os resgates', diz Eduardo Leite

Ao menos dez pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Outras 21 estão desaparecidas, em situação que mobiliza o governo e as prefeituras. A previsão, como mostrou o Estadão, é que os temporais avancem também para Santa Catarina nos próximos dias.

"Será o maior desastre que o nosso Estado já tenha enfrentado. Infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado", disse Leite.

Em setembro de 2023, ao menos 41 pessoas morreram após a passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul.

Segundo Leite, os fortes temporais deste ano estão não só causando estragos, como dificultando a realização dos resgates dos desaparecidos. Balanço da gestão estadual aponta que o volume de chuvas já superou os 400 milímetros em algumas regiões.

"No ano passado, por exemplo, no momento crítico de setembro, no Vale do Taquari, nós tivemos uma enxurrada, mas em seguida o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas", disse Leite. "Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros", continuou o governador. "É uma situação muito crítica."

Nas redes sociais, Leite chegou a comparar as chuvas no Estado a um cenário de guerra. "Precisamos da participação efetiva e integral das Forças Armadas na coordenação deste momento, que é como o de uma guerra. Não temos um inimigo para ser combatido, mas temos muitos obstáculos", escreveu em publicação no X (ex-Twitter).