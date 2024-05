Mujica descarta tratar seu tumor fora do Uruguai e agradece apoio

"Obrigado a todas as pessoas que me ligaram do Uruguai e do exterior, e o que me desejaram do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. A todos, meus agradecimentos", disse a jornalistas.

Mas, insistiu em que permanecerá no país.

"Eu não vou nem à esquina. Confio nos médicos uruguaios. Agradeço muito, mas vamos ver o que podemos remendar por aqui", disse Mujica.

Ele afirmou que o tumor está "localizado" e que pelo tipo de variante celular, é "quase certo" que o tratamento seja "por radiação".

Mujica, um ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, destacou as mensagens de solidariedade recebidas de pessoas de ideologias muito diferentes da sua.

"Que lindo é ser uruguaio porque teve gente que me ligou com quem politicamente nos confrontamos e tivemos problemas", afirmou.