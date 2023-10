Primeira-ministra da Itália anuncia separação após suposta traição de companheiro

Na publicação, Meloni agradeceu "pelos anos esplêndidos", pelas dificuldades e por ele ter lhe dado "o que há de mais importante na minha vida, que é nossa filha Ginevra".

A premiê italiana destacou que os caminhos dos dois estão divergindo "há algum tempo e chegou a hora de reconhecer isso".

"Defenderei o que fomos, defenderei a nossa amizade e defenderei, a todo custo, uma menina de sete anos que ama a mãe e ama o pai, como eu não pude amar o meu. Não tenho mais nada a dizer sobre isso", finaliza ela.

A separação é anunciada no momento em que Meloni, de 46 anos, comemora o seu primeiro ano no cargo de primeira-ministra da Itália, à frente de um governo de direita que defende a família tradicional como uma de suas marcas políticas.

Giambruno, de 42 anos, é apresentador de um programa de notícias transmitido pela Mediaset, parte do grupo de mídia de propriedade dos herdeiros do falecido ex-premiê Silvio Berlusconi.

Nesta semana, uma atração satírica do canal transmitiu trechos do program de Giambruno no qual mostra ele usando linguagem chula, tocando sua virilha e se insinuando para outra mulher.