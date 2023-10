Hamas e Putin querem aniquilar democracias vizinhas, diz Biden

Ele voltou a afirmar que Israel não foi responsável pela explosão do hospital na Faixa de Gaza, como afirmaram representantes do Hamas.

Viagem para Israel

O discurso acontece um dia após a visita do democrata a Israel.

Durante encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o líder norte-americano apontou o "outro lado" como responsável pelo ataque ao hospital Al-Ahly Arab, na Faixa de Gaza. "Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, e não por você", comentou.

O presidente dos EUA também reafirmou o alinhamento com o governo israelense. "À medida que Israel responde a estes ataques, temos que continuar a garantir que vocês tenham o que é preciso para se defender. E vamos garantir que isso ocorra", declarou.

Em 13 dias, a guerra deixou quase cinco mil mortos, segundo autoridades dos dois lados. Entre os palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde local, são 3.540 mortos, sendo 3.478 em Gaza e 62 na Cisjordânia. Em Israel são mais de 1.400 mortos, diz o governo.