Macron vai enviar navio com combustível e medicamentos para hospitais de Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (25) que vai enviar um navio da Marinha para ajudar os hospitais da Faixa de Gaza, que sofrem com a falta de combustível para seus geradores e de suprimentos médicos.

Após reunião no Cairo com o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, o mandatário francês disse que a embarcação partirá de Toulon "nas próximas 48 horas".

Por sua vez, Sisi fez um apelo para que Macron evite a invasão terrestre de Gaza por Israel, algo que, segundo ele, "provocaria um grande número de vítimas entre os civis".