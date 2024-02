Nações vizinhas expressam 'preocupação' por ações da Venezuela

Em juízo, a ativista foi acusada pelo procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, de "traição à pátria, conspiração, terrorismo e associação criminosa", por um suposto plano para assassinar o presidente Nicolás Maduro.

Na nota, os países também rechaçaram "as recentes medidas contra o gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos", cujas atividades foram suspensas pelo governo, em mais um movimento que colocou o país no centro de críticas.

As cinco nações "pedem o pleno respeito aos direitos humanos, ao Estado de Direito e eleições transparentes, livres, democráticas e competitivas".

Em janeiro, a Suprema Corte do país também excluiu a vencedora das primárias, María Corina Machado, das próximas eleições presidenciais.

As oposições denunciam a violação parcial de acordos assinados por Maduro, em que se comprometeu a convocar eleições transparentes.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, também denunciou a ofensiva do governo contra a oposição: "O regime mostra seu verdadeiro rosto com suas ações, demonstrando a falta de transparência no processo eleitoral. A perseguição política, a violação de direitos dos cidadãos e a falta de respeito aos acordos são a forma de agir da ditadura".