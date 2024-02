Embaixador em Tel Aviv é convocado por Lula em meio a crise

(ANSA) - BRASÍLIA, 19 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT) chamou nesta segunda-feira (19) para consultas o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, após o governo de Benjamin Netanyahu ter classificado o mandatário brasileiro como "persona non grata".

Lula analisou a relação com Israel com o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim e ministros no Palácio da Alvorada.

A crise entre Brasília e Tel Aviv se agravou neste domingo (18) após o petista ter comparado os ataques israelenses contra a Faixa de Gaza com o Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, em coletiva de imprensa na Etiópia.