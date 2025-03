Moradores da última favela do centro de SP temem parar na rua após remoções

A promessa do governo paulista de requalificar o centro de São Paulo com "valorização imobiliária" inclui acabar com a comunidade do Moinho, a última favela remanescente no centro da capital. Enquanto a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que vai reassentar todas as famílias da região, moradores temem não conseguir se manter nas moradias propostas pelo estado.

O que aconteceu

Plano estadual prevê a remoção das mais de mil famílias da comunidade. No lugar, serão criados um parque e uma estação ferroviária. Em nota, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), responsável pelo reassentamento, afirma que o governo busca realocar as famílias "em moradias seguras e dignas", para, posteriormente, "requalificar a área".

CDHU pretende transferir famílias para moradias financiadas dentro e fora do centro. Uma das opções é a oferta de uma Carta de Crédito Individual para o morador adquirir um imóvel pronto, pré-selecionado pela CDHU ou disponível no mercado e escolhido pelo morador.