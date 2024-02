Grande incêndio atinge prédios em Valência, na Espanha

VALENCIA, 22 FEV (ANSA) - Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio de 14 andares, recém-construído, no bairro de Campanar, em Valência, na Espanha. O fogo teria começado no quinto andar, na cortina de um apartamento, e se espalhou rapidamente por todo o edifício devido às fortes rajadas de vento.

Um hospital de campanha foi montado na área, com ambulâncias e unidades de reanimação, e um centro comercial no térreo do prédio foi evacuado.

As chamas chegaram a se espalhar para outro prédio adjacente, também novo. Segundo relatos da TV espanhola Rtve, "há gritos e pessoas desesperadas procurando parentes ou amigos".