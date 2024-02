Energia guia relançamento de relações entre Itália e Argentina

"A Europa e a Itália precisam de energia, e a Argentina possui a segunda maior reserva mundial de gás de xisto e 21% das reservas mundiais estimadas de lítio. São setores que despertam muito apetite para investimentos estrangeiros e torna-se estratégico, portanto, para a Europa e a Itália terem acesso seguro a esses recursos a preços razoáveis", observa o executivo.

Justamente dentro dessa linha, em junho, na Itália, será organizado um importante fórum para apresentar as oportunidades do país sul-americano no setor energético, seguido por uma missão empresarial italiana na Argentina, em outubro.

"São passos importantes e concretos nos quais estamos empenhados como Câmara de Comércio junto com o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada italiana em Buenos Aires, o governo argentino, a Assocamerestero e a Confindustria", destaca Alliata. (ANSA).

