Última barreira da entrada da Suécia na Otan, parlamento da Hungria aprova adesão

O Parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira (26) a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), derrubando o último obstáculo para a entrada do país escandinavo na aliança militar.

O ingresso de Estocolmo na Otan recebeu 188 votos favoráveis e apenas seis contrários. "Hoje é um dia histórico. Os parlamentos de todos os Estados-membros da Otan votaram a favor da adesão da Suécia", comemorou o premiê sueco, Ulf Kristersson.

"A Suécia está pronta a assumir a própria responsabilidade pela segurança euro-atlântica", acrescentou. Já o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, declarou que a organização fica "mais forte e segura".