Aliados de Meloni garantem que governo segue 'firme'

PESCARA, 27 FEV (ANSA) - O governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, descartou possíveis efeitos na base aliada da vitória da oposição nas eleições regionais na Sardenha, que será comandada por uma mulher pela primeira vez na história.

Alessandra Todde, candidata do populista Movimento 5 Estrelas (M5S) e apoiada pelo centro-esquerdista Partido Democrático (PD), alcançou 45,4% dos votos e superou o postulante conservador e prefeito da capital regional, Cagliari, Paolo Truzzu, com 45%. O resultado chega na esteira de turbulências na base de Meloni para escolher o candidato da coligação na Sardenha: enquanto a Liga, do vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, queria o atual governador Christian Solinas, a premiê impôs a indicação de Truzzu, seu correligionário no partido Irmãos da Itália (FdI).

"O governo está absolutamente firme, estou contente pelo que estamos fazendo e projetando", declarou Salvini nesta terça-feira (27). "Quando vencemos, vencemos todos juntos; quando perdemos, perdemos todos juntos", acrescentou.