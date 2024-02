Ex-presidente da Argentina Alberto Fernández é denunciado por peculato

O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández foi denunciado nesta quinta-feira (29) por ter supostamente participado de uma grande fraude contra o Estado.

De acordo com a denúncia, ela diz respeito à contratação de serviços de seguros para diversas áreas da administração pública.

A origem da denúncia é um decreto do próprio Fernández de 2021, quando estabeleceu que, a partir daquele momento, todas as apólices dos órgãos estatais deveriam ser feitas com a Nación Seguros, braço segurador do banco estatal Banco de la Nación Argentina.