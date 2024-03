Brasil repudia 'massacre' em distribuição de ajudas em Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 MAR - O Brasil manifestou nesta sexta-feira (1º) sua "profunda consternação" frente ao ataque de tropas israelenses contra civis na Faixa de Gaza e criticou o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos disparos por arma de fogo, por forças israelenses, no dia de ontem, no norte da Faixa de Gaza, em local em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária", diz uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, "trata-se de uma situação intolerável que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades".