Em reunião, Lula e Maduro falam sobre eleições na Venezuela

(ANSA) - BRASILIA, 01 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, conversaram nesta sexta-feira (1º) sobre as eleições no país caribenho e o combate aos garimpeiros ilegais no território Yanomami, durante uma reunião da Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em São Vicente e Granadinas.

O mandatário venezuelano informou a Lula que haverá eleições presidenciais no segundo semestre deste ano, tema que está sendo acompanhado com atenção pelo governo brasileiro.

Segundo um interlocutor que teve acesso ao encontro, o governante bolivariano afirmou que cumprirá o acordo de Barbados, de outubro de 2023, sobre os comícios, conforme relatado pelo jornal O Globo.