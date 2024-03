Funeral de Alexei Navalny reúne multidão em Moscou (2)

O advogado, que tinha 47 anos, morreu em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. As autoridades do país afirmam que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.

Para o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, Putin "tentou silenciar" a oposição, mas "o mundo está a observar" Moscou e o funeral em andamento de Navalny.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE, Peter Stano, "há vários indícios da atuação do Kremlin relativamente à violação dos direitos humanos, basta olhar para a repressão implementada após a morte" do opositor.

Apesar das acusações, o governo russo negou o envolvimento do Estado em sua morte. (ANSA).

