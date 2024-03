Meloni se reúne com premiê do Canadá em Toronto

Hoje também haverá uma recepção organizada pelo governo canadense na Galeria de Arte de Ontário, com representantes da comunidade italiana em Toronto e representantes institucionais canadenses. Na ocasião, é esperado discursos de Meloni e Trudeau.

No final do dia, como confirmado pelo programa oficial do governo canadense, Meloni deverá partir para Roma, um dia antes do que foi inicialmente previsto. A visita da premiê italiana ao Canadá é feita após ela passar pelos Estados Unidos e se reunir com o presidente Joe Biden. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.