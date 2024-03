Papa e Scholz discutem guerras na Ucrânia e Oriente Médio

VATICANO, 2 MAR (ANSA) - O papa Francisco se reuniu neste sábado (2) com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em uma audiência privada no Vaticano, para discutir "os grandes problemas do mundo", incluindo as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. O encontro teve duração de cerca de 30 minutos e também contou com a presença do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Em nota, a assessoria de imprensa da Santa Sé explicou que Francisco e Scholz manifestaram "a satisfação pelas boas relações e pela colaboração fecunda que existem entre o Vaticano e a Alemanha, destacando a importância da fé da sociedade cristã na sociedade alemã".

Por sua vez, Scholz revelou à imprensa que conversou com o Pontífice sobre os "problemas do mundo", como as guerras na Ucrânia e em Gaza, além de questões como "imigração, justiça social, convivência entre os povos".