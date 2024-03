Lula pede que PL para motoristas de apps seja enviado a Biden

(ANSA) - BRASÍLIA, 05 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs nesta terça-feira (5) encaminhar para seu homólogo americano, Joe Biden, o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativo no Brasil.

A proposta do Executivo foi apresentada nesta segunda (4) no Congresso, onde deve enfrentar questionamentos por parte da oposição.

O líder petista lembrou, durante um evento no Palácio do Planalto, que "há poucas coisas no mundo" sobre legislação do trabalho por aplicativos.