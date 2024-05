Governo do RS diz que prendeu 11 pessoas por crimes praticados em abrigos

O governo do Rio Grande do Sul anunciou que 11 pessoas foram presas por crimes praticados dentro de abrigos que acolhem pessoas afetadas pela chuva no estado.

O que aconteceu

Secretaria da Segurança Pública do estado informou que ao todo foram detidas 54 pessoas por crimes diversos. "Desde o início da operação, nós prendemos 54 pessoas, sendo que 11 dessas prisões foram referentes a crimes praticados em abrigos, inclusive, em relação a crimes sexuais noticiados, todos os autores foram presos", afirmou o secretário Sandro Caron.

Policiais estarão de forma permanente em abrigos "mais críticos". De acordo com Caron, os agentes foram orientados a prender todos os que praticarem crimes nos abrigos. Anúncio foi feito nesta sexta-feira (10), em entrevista coletiva que contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).