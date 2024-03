Líder de gangue no Haiti rejeita acordo alcançado na Jamaica

PORTO PRÍNCIPE, 12 MAR (ANSA) - O líder de uma das gangues no Haiti Jimmy Chérizier, conhecido como "Barbecue", rejeitou nesta terça-feira (12) um acordo sobre o futuro do país alcançado em uma cúpula promovida pela Comunidade do Caribe (Caricom) na Jamaica sobre a violência e crise haitiana.

A difusão do projeto para a criação de um conselho presidencial de transição e a intervenção de uma missão multinacional foi rechaçada por "Barbecue", que reiterou estar envolvido em uma "revolução sangrenta".

Durante coletiva de imprensa, na qual ele se apresentou com um uniforme militar e com uma submetralhadora, Chérizier, líder da aliança chamada "Vivre Ensemble", confirmou que a sua é uma batalha "para libertar o Haiti dos políticos tradicionais e oligarcas corruptos".