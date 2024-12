Valdemar contraria Bolsonaro e mantém líder do PL no MA: 'Já mandei recado'

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que "não há possibilidade" de tirar o deputado federal Josimar Maranhãozinho do comando do partido no Maranhão, como defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Já mandei o recado para ele", disse Valdemar no sábado (14), durante visita a São Luís.



Valdemar esteve na capital maranhense para prestigiar evento do PL local, o que foi visto por aliados como um ato de força do nome de Josimar, um dos políticos mais influentes do estado --em 2018, ele obteve a marca de parlamentar mais votado da história do estado: 195.768 votos.

O nome do deputado gerou incômodo em Bolsonaro por causa de denúncias de corrupção e do fato de o partido se coligar no estado com nomes da esquerda.

Corrupção teria motivado pedido

Em outubro, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Josimar e outros dois deputados federais do PL do Maranhão ao STF (Supremo Tribunal Federal) por suspeita de corrupção em emendas parlamentares.