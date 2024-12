Criminosos assaltam Papai Noel no litoral de São Paulo; vídeo

Um homem vestido de Papai Noel e outras quatro pessoas foram assaltados por dois criminosos no domingo (15) no Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O Papai Noel e as outras vítimas estavam próximos a uma caminhonete. Eles se arrumavam quando uma dupla chegou em uma moto no bairro Parque Enseada.

As pessoas gritavam e pediam calma, mas não reagiram. Um dos suspeitos aponta uma arma contra o grupo enquanto o outro rouba os pertencer deles na cabine do veículo.