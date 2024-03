Senegal liberta líderes da oposição 10 dias antes das eleições

Seu grupo, com seu consentimento, nomeou Faye como candidato em seu lugar. Com isso, a candidatura de seu braço direito é uma das 19 selecionadas para o pleito de 24 de março.

As libertações agora injetam um novo ânimo, com efeitos desconhecidos, na atual campanha eleitoral do país. A força motriz atribuída a Sonko e sua popularidade entre os jovens provavelmente vão influenciar a dinâmica. (ANSA).

