Roma vence Lazio em clássico e ganha fôlego no Campeonato Italiano

O capitão da Roma, Lorenzo Pellegrini, um dos mais criticado pelos torcedores 'giallorossi', abriu o placar aos 10 minutos acertando belo chute no ângulo.

Aos 18, o belga Alexis Saelemaekers fez o segundo e a Lazio, que inclusive terminou com dez jogadores em campo pela expulsão do argentino Taty Castellanos (90'+5), não conseguiu reagir para evitar a derrota.

Apesar da vitória, a sexta na temporada, a Roma continua longe do topo da tabela. O time termina o primeiro turno do campeonato a 21 pontos do líder Napoli, que no sábado bateu a Fiorentina por 3 a 0.

Já a Lazio se mantém na quarta posição e dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas vem se mostrando irregular, com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: