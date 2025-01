Ministro de Israel diz que governo Lula persegue israelenses e amplia crise

Amichai Chikli, ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, direcionou a carta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), descrito como um "amigo de Israel".

"Devemos levantar nossas vozes contra tal conduta. Estou convencido de que a grande maioria dos cidadãos brasileiros decentes e patriotas rejeita as ações abomináveis uma nota de rodapé histórica indigna da história gloriosa do povo brasileiro", diz a carta.

Segundo o ministro, "apoiar aqueles que protegem os inocentes e combatem o terrorismo é uma postura moral que não pode ser contestada".

O fato de o judiciário brasileiro, com o apoio do presidente Lula, abraçar calorosamente os apoiadores do terrorismo e os negadores do Holocausto -- no momento em que nos aproximamos do 80º aniversário da libertação de Auschwitz -- é uma vergonha para o governo brasileiro.

Amichai Chikli, ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, em carta divulgada por Eduardo Bolsonaro

Crise diplomática

A decisão da Justiça brasileira aprofunda a crise diplomática entre o Brasil e o governo de de Benjamin Netanyahu.