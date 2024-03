'Cada vez menos vontade de jogar', diz Vini Jr. sobre racismo

"Tenho lutado bastante por tudo que tem acontecido comigo. É desgastante por estar meio sozinho. Já fiz tantas denúncias e ninguém é punido, nenhum clube é punido. A cada dia, luto por todos que passam por isso. Se fosse só por mim e pela família, não sei se continuaria. Mas fui escolhido para defender uma causa bem importante e que eu estudo a cada dia para que no futuro meu irmão de cinco anos não passe pelo que estou passando", desabafou Vinicius.

Parceira da CBF neste amistoso, a federação espanhola é uma das entidades constantemente criticadas pela passividade na apuração e condenação das dezenas de episódios de racismo que Vinicius já sofreu em partidas do Campeonato Espanhol.

No último episódio, no dia 13 de março, o jogador foi vítima de ofensas racistas da torcida do Atlético de Madrid em um jogo no qual sequer estava envolvido - o duelo do Atleti era contra a Internazionale de Milão pela Liga dos Campeões.

Organizadora do torneio, a Uefa disse que não poderia agir porque as ofensas aconteceram do lado de fora do estádio.

Dentre os mais de 15 episódios já registrados nas últimas duas temporadas, o mais emblemático aconteceu em 21 de maio de 2023, quando Vinicius Junior foi expulso pelas reações ao coro racista da torcida do Valencia em um jogo no estádio Mestalla pelo Campeonato Espanhol.

"A cada denúncia, cada vez mais as pessoas me insultam. Eles pensam que estou contra a Espanha, mas não estou contra a Espanha, estou contra os racistas do mundo, de toda parte. Quero igualdade. Depois de um ano, tive muitos contatos, reuniões, conversas com pessoas que querem fazer as coisas evoluírem e outras que só querem escutar o que eu tenho para falar, mas não querem colocar nada para frente", reclamou o brasileiro.