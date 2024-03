Putin ameaça atacar caças F-16 em bases da Otan

O presidente também alertou que a Rússia levará em conta o fato de que os F-16 podem transportar armas nucleares, mas garantiu que o fornecimento de caças ocidentais à Ucrânia "não mudará a situação no campo de batalha".

Putin, no entanto, chamou de "total absurdo" as insinuações de que Moscou planeja invadir outros países da Europa após a Ucrânia. "Eles estão intimidando suas populações com uma potencial ameaça russa, enquanto tentam expandir sua ditadura para o mundo todo", acrescentou. (ANSA).

