África do Sul: 30 anos de democracia sob signo da divisão

Pacificadora internacional

Além de suas muitas questões domésticas, a África do Sul quer se posicionar como defensora contra a opressão em nível global, "especialmente depois de sua experiência de décadas de apartheid", diz Guilengue.

Ela está liderando iniciativas de pacificação, enviando tropas a países da região para reprimir distúrbios e levando casos de alto nível a tribunais internacionais; no fim de dezembro de 2023, a África do Sul acusou Israel de violar tratados internacionais – principalmente a Convenção de Genocídio das Nações Unidas – durante a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, defendendo seu caso na Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia.

Guilengue acredita que, apesar de seus muitos problemas, a África do Sul fez progressos no cenário da diplomacia global, entendendo que as parcerias tradicionais da África com o Ocidente, construídas com base em séculos de colonialismo, não eram equilibradas, além de não atender aos melhores interesses do país, e portanto precisavam mudar.

"Por esse motivo, a África do Sul está pressionando por reformas no Conselho de Segurança da ONU e é membro do bloco Brics, que afirma lutar por regras justas e parcerias econômicas. Talvez vejamos uma África do Sul mais ativa no futuro, tanto na África quanto no mundo todo", torce o especialista.

Autor: Martina Schwikowski