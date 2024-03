Vice-premiê da Itália quer limitar estrangeiros em salas de aula

ROMA, 28 MAR (ANSA) - O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, propôs um limite de 20% para a presença de alunos estrangeiros em salas de aula no país.

A ideia chega na esteira da polêmica provocada por um colégio público de Pioltello, nos arredores de Milão, que vai permanecer fechado no próximo dia 10 de abril por ocasião do fim do Ramadã, o mês sagrado do Islã.

A justificativa da escola Iqbal Masih é que 40% de seus estudantes são muçulmanos, o que fazia com que nos anos anteriores o índice de faltas no fim do Ramadã fosse muito elevado.