Em novo livro, papa Francisco critica ex-auxiliar de Bento XVI

VATICANO, 2 ABR (ANSA) - Em um livro que deverá ser publicado nesta quarta-feira (3), o papa Francisco responde às críticas sobre a gestão dos funerais do papa emérito Bento XVI e afirmou que quem lidou com as questões foi o secretário de Joseph Ratzinger, monsenhor Georg Ganswein, com quem tem uma relação conturbada.

Na obra com título original em espanhol "El Sucesor - Mis recuerdos de Benedicto XVI" ("O Sucessor - Minhas memórias de Bento XVI"), Francisco também diz, sem citar Ganswein: "Me causaram grande dor".

"Que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que me virou de cabeça para baixo, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Naturalmente, não me afeta, no sentido de que não me condiciona. Mas me doeu que Bento tenha sido usado. O livro foi publicado no dia do funeral, e eu o vivi como uma falta de nobreza e humanidade", afirmou.