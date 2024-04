Papa Francisco diz que está 'tudo pronto' para sua sepultura

O pontífice também revelou que, após sua morte, ele será exposto no caixão, e não em um catafalco, espécie de plataforma onde a Igreja Católica costuma colocar os corpos de papas durante seus ritos fúnebres.

Segundo Jorge Bergoglio, o funeral de Bento XVI, no início de 2023, foi o "último celebrado dessa forma, com o corpo do papa fora do caixão, em um catafalco". "Falei com o mestre de cerimônias e eliminamos isso e muitas outras coisas. O ritual atual estava muito sobrecarregado", afirmou.