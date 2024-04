Missão naval no Mar Vermelho repeliu 11 ataques, diz UE

Os dados fornecidos por Borrell destacam que, desde o início dos ataques dos rebeldes houthi, o custo do transporte de um contêiner da China para a Europa "duplicou" devido à necessidade de contornar o Cabo da Boa Esperança e ao custo dos seguros aumentou em "60%".

Atualmente, 35 navios passam pelo Mar Vermelho por dia, em comparação com 70 no período pré-crise. "O Canal de Suez representa 13% do tráfego comercial global", lembrou Borrell, especificando que a missão Aspides "não é um jogo".

"Nossos navios têm que enfrentar fogo real, têm que abater mísseis ou drones lançados contra os navios que escoltam", concluiu o alto representante da UE.

A operação naval foi aprovada pela UE em fevereiro passado, na esteira dos recorrentes ataques dos houthis contra navios mercantis ocidentais no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo, em solidariedade à Faixa de Gaza.

No início de março, o Senado da Itália também aprovou, de forma definitiva, a participação do país na missão militar do bloco.

(ANSA).