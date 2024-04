Ex-vice-presidente do Equador preso em embaixada do México declara greve de fome

"Finalmente estabelecemos contato com Jorge, que está em greve de fome. Expressou agradecimento ao governo mexicano: 'O asilo não me deu a liberdade, mas me deu a dignidade de ser um perseguido político'", escreveu a defensora.

Glas afirmou que "há dois vídeos: o real, quando me tiraram do carro todo torturado, como nos tempos da ditadura; e outro".

O ex-vice de Rafael Correa, que governou entre 2007 e 2017, foi levado do hospital para a prisão de La Roca na noite de segunda-feira (8). Segundo relatos, ele teria tentado suicídio.

Já segundo o serviço penitenciário, ele teria "sofrido uma possível descompensação pela negativa em consumir os alimentos proporcionados nas últimas 24 horas". Outro informe policial atribuiu a necessidade de atendimento a uma possível overdose de drogas.

Glas era alvo de um mandado de captura por suspeita de desvio de recursos públicos e havia recebido asilo político na representação diplomática em dezembro de 2023.

As forças de segurança do Equador invadiram o escritório de representação diplomática para prendê-lo na última sexta-feira (5), e a ação culminou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países.