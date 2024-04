Israel estuda opções 'dolorosas', mas sem 'desencadear guerra' contra Irã

Em conversa com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, disse que "não há outra escolha que não seja responder ao ataque do Irã", segundo o site Axios.

Enquanto isso, o presidente Joe Biden e outros países ocidentais aliados de Israel tentam dissuadir o premiê Benjamin Netanyahu de realizar uma retaliação contra o Irã, que já justificou o bombardeio com o ataque que deixou mais de 10 mortos em sua embaixada em Damasco, na Síria, no início de abril.