Conheça 4 itinerários para descobrir de bicicleta na Itália

FOLLINA, 17 ABR (ANSA) - Por Ida Bini - Lentidão positiva, economia circular, sustentabilidade e cultura: estes são alguns dos princípios norteadores da "Cittaslow", associação que reúne 88 municípios em um circuito de excelência, que todos os anos realiza projetos em benefício dos cidadãos e do planeta.

Entre as prioridades está a mobilidade suave - a pé, de bicicleta ou em veículos elétricos - que permite circular sem poluir, silenciosamente e sem congestionar as ruas, no pleno respeito pelo ambiente. No próximos dias da primavera no hemisfério norte, a Cittaslow divulga 4 roteiros de norte a sul do país para serem descobertos.

No Vêneto, é possível atravessar o Monte Grappa e as Colinas Prosecco, partindo de Follina e Farra di Soligo, que ficam a apenas 8km de distância. No coração das Colinas Prosecco de Conegliano e Valdobbiadene, patrimônio da Unesco, e ao longo da histórica Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, a mais antiga da Itália, é possível passear de bicicleta entre as extensões de vinhas que cobrem as colinas e dão vida ao prosecco e em outros itinerários que permitem explorar a região.