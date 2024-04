PF resgata 70 de garimpo de poço em regime análogo à escravidão na Amazônia

Uma força-tarefa encabeçada pela Polícia Federal resgatou 70 garimpeiros em situação análoga à escravidão em um garimpo de poço ilegal em Maués, no sul do Amazonas. Segundo o inquérito, trata-se de um dos garimpos mais lucrativos da América Latina, com produção superior a 6 quilos de ouro por dia.

A ação faz parte da Operação Mineração Obscura, realizada em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

As ações foram iniciadas na sexta, 26, e devem se prolongar até sexta, 3. A batida no garimpo ilegal ocorreu nesta segunda, 29. No local, a exploração se dá na modalidade de poço, "onde os trabalhadores operam de forma subterrânea, desprovidos de qualquer equipamento de proteção individual", segundo a PF.

Os investigadores constataram que os garimpeiros eram submetidos à prática de "servidão por dívida, evidenciando a exploração desumana dos trabalhadores".