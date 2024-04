PF põe tornozeleira em suspeito de integrar 'milícia digital'

A Polícia Federal instalou nesta terça, 30, uma tornozeleira eletrônica em um investigado da cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, por suposta participação em ‘milícia digital’. Ele seria o autor de ‘ofensas pessoais a agentes públicos em razão do desempenho de suas funções’.

A diligência faz parte da Operação Discurso do Ódio, que, segundo a PF, visa "combater a prática dos crimes de injúria, difamação e organização criminosa".

A colocação da tornozeleira no suposto ‘militante digital’ foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que ainda determinou à PF a realização de buscas na residência do investigado, no município de Dourados.

Durante as diligências foram apreendidos celulares, notebooks e um HD externo.