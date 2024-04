G7 prepara sanções coordenadas contra Irã por ataque a Israel

CAPRI, 17 ABR (ANSA) - Os chanceleres do G7, reunidos em Capri, no sul da Itália, preparam sanções coordenadas ao Irã por causa do ataque do último fim de semana contra Israel.

"Trabalharemos para tentar infligir sanções juntos ao Irã, vamos ver se conseguiremos encontrar uma solução", declarou nesta quarta-feira (17) o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, anfitrião do encontro.

"A orientação na União Europeia é a de dar sanções a quem fornece mísseis e drones usados contra a Ucrânia, Israel ou navios mercantis no Mar Vermelho", acrescentou.