Advogado foi morto no Rio por atrapalhar facção em apostas online, diz MP

A denúncia ainda afirma que há sinais claros de execução. O texto do MP-RJ destaca que o advogado foi atingido "por diversos disparos de arma de fogo, quando se encontrava de costas, em típico ato de execução sumária".

Atuação do advogado

Rodrigo Marinho Crespo tinha 42 anos e era sócio-fundador de escritório com foco em direito empresarial. Ele era formado na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e também tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Áreas de atuação do escritório incluem Direito do Entretenimento e Jogos e mercado de criptoativos. A descrição sobre o primeiro tema, no site do escritório, informa atividades em segmentos como loterias estaduais e consultoria para implantação de operações relacionadas a jogos que possuem amparo legal, como corridas de cavalos e torneios de pôquer. Crespo escreveu no LinkedIn que costumava falar ali sobre regulamentação do mercado brasileiro de jogos lotéricos e registro de apostas.

Prisão preventiva

O juiz Cariel Bezerra Patriota decretou a prisão preventiva dos três homens suspeitos de executar o advogado, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Os três já estão presos temporariamente.