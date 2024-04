Laura Pausini está entre 25 mulheres latinas mais poderosas

Segundo a revista, a italiana "tem sido vocal e corajosa em inúmeros momentos, nos quais pode causar desconforto sem nenhum problema se for para defender os direitos humanos, ser sensível e comprometida com as mais diversas causas".

Em novembro passado, a cantora, que completa 30 anos de carreira, também foi nomeada "Personalidade do Ano" na cerimônia do Grammy Latino.

"Laura continua a encher estádios 30 anos depois porque a sua música não responde às tendências, mas sim à honestidade e à excelência", concluiu.

Além da italiana, a lista inclui mulheres que se destacaram no cinema, televisão, música e moda e reforça que todas elas construíram o seu próprio destino em mundos altamente competitivos graças ao seu talento, determinação e liderança.

Entre os nomes estão Selena Gomez, Giselle Blondet, Roselyn Sanchez, América Ferrera (Barbie), Rita Moreno, Sheynnis Palacios e Sofia Vergara (Griselda). (ANSA).