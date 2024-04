México diz à Corte Mundial que invasão de embaixada no Equador foi ilegal

O México disse aos juízes da Corte Internacional de Justiça (CIJ) na terça-feira que uma invasão armada do Equador à sua embaixada em Quito violou o direito internacional.

O caso está centrado na dramática prisão do ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, condenado duas vezes por corrupção e que enfrenta novas acusações, e estava morando na embaixada mexicana desde dezembro. Ele foi detido em 5 de abril em uma operação da polícia equatoriana, logo após o México ter lhe concedido status de asilado.

"Não há nenhuma regra no direito internacional que possa anular a inviolabilidade da embaixada do México e nenhum padrão sob o qual o ataque possa ser considerado uma operação legal", disse Alejandro Celorio, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores do México.