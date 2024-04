Rio adota merenda saudável para combater obesidade infantil

- "Ovos de Barbie" -

Aos 60 anos, Vera Lucia Perreira, mãe e avó, virou a chave: ela descobriu as verduras orgânicas e aprendeu a prepará-las de forma não só saudável, mas também saborosa. "Minha neta tem sete anos já come bastante melhor" do que as gerações anteriores, afirma.

Perreira é uma das 160 mulheres que colaboram com a iniciativa Favela Orgânica, fundada há 13 anos no morro da Babilônia, no Leme.

O projeto busca transformar os hábitos alimentares através de oficinas e da sensibilização, como grafites de receitas saudáveis pintadas nos muros das ruas.

Sua fundadora, Regina Tchelly, explica que também intervém nas escolas. O objetivo é que as crianças tenham cinco cores no prato com produtos naturais.

"Ensinava a fazer a manteiga de abacate" ou "ovos de Barbie", tingidos com o vermelho da beterraba, diz esta empreendedora de 42 anos, cujo livro de receitas ganhou no ano passado o prêmio literário Jabuti na categoria economia criativa.