Novos testes excluem problema cardíaco em zagueiro da Roma

ROMA, 17 ABR (ANSA) - Os novos exames realizados na Itália pelo zagueiro Evan Ndicka, da Roma, descartaram a presença de possíveis problemas cardíacos.

O jogador marfinense de 24 anos permanecerá em repouso até a próxima segunda-feira (22), quando passará por novos exames para uma avaliação pulmonar.

Ndicka se sentiu mal durante a partida contra a Udinese pela Série A da Itália, no último domingo (14). Ele recebeu alta no dia seguinte, após as primeiras verificações não detectar problemas cardíacos O defensor ainda não voltou a trabalhar com o restante do elenco giallorosso e não estará disponível para o encontro diante do Milan, pelas quartas de final da Liga Europa.