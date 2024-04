Universidade de Columbia ameaça expulsar estudantes que ocupam prédio em manifestação pró-palestinos

“O prédio está liberado em homenagem a Hind, uma criança palestina de 6 anos assassinada em Gaza pelas forças de ocupação israelenses financiadas pela Universidade de Columbia”, gritou um manifestante do lado de dentro, com os outros, no lado de fora, repetindo cada frase.

Manifestantes do lado de fora bloquearam as portas com mesas e uniram os braços para formar uma barricada na parte da frente.

Um porta-voz da universidade disse que os manifestantes optaram por agravar uma “situação insustentável” e que a principal prioridade da escola é a segurança e a ordem no campus.

"O trabalho da universidade não pode ser interrompido indefinidamente por manifestantes que violam as regras. Continuar a fazê-lo terá consequências claras", disse o porta-voz da escola, Ben Chang, em comunicado.

Chang disse que os estudantes que ocupam o prédio podem ser expulsos.

Minutos depois de os manifestantes obterem acesso ao prédio, policiais da cidade de Nova York chegaram aos portões da universidade em carros sem identificação, segundo o jornal Columbia Spectator. De acordo com o veículo, a polícia disse ao jornal que entraria no terreno da universidade apenas se alguém fosse ferido.