Studio Ghibli receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

"Estou realmente honrado e feliz. Eu agradeço do fundo do meu coração ao festival. Há 40 anos, Miyazaki, Takahata e eu desenvolvemos esse projeto com o objetivo de trazer animações de alto nível e alta qualidade para adultos e crianças de todas as idades", celebrou Toshio Suzuki, cofundador do Studio Ghibli.

A Palma de Ouro honorária celebrará o conjunto da obra do estúdio e toda sua contribuição ao cinema. A honraria será recebida após a produtora ter conquistado o Oscar de Melhor Filme Animado com "O Menino e a Garça", o mais recente longa da instituição.

Entre outros filmes bem populares do Studio Ghibli estão "O Túmulo dos Vagalumes" (1988), "Memórias de Ontem" (1991), "O Serviço de Entregas da Kiki" (1989) e "Princesa Mononoke" (1997).

O Festival de Cannes vai acontecer entre os dias 14 e 25 de maio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.