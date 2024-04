Suspeito de feminicídio em igreja aceita extradição para Itália

AOSTA, 17 ABR (ANSA) - O homem suspeito de ter matado a namorada em uma igreja italiana abandonada, que está preso em Grenoble, na França, concordou em ser extraditado para a Itália para responder pelo crime.

Sohaib Teima, de 21 anos, cidadão italiano, egípcio e marroquino, foi acusado do crime pelo Ministério Público de Aosta, região alpina no norte da Itália. O corpo da jovem francesa Auriane Nathalie Laisne, de 22 anos, foi encontrado no último dia 5 de abril.

Teima deverá comparecer nesta quinta (18) diante do juizado de instrução do Tribunal de Apelação de Grenoble, que decidirá sobre a extradição em até sete dias.